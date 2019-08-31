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Siber saldırılara karşı devlette teyakkuz

Siber saldırılara karşı devlette teyakkuz

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumlarına veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik uyarı ve bilgilendirmenin yer aldığı bir rehber hazırladı. Bu kapsamda milli ürün kullanımı teşvik edilecek.

YELDA GÖKDAĞ

Türkiye’nin bilgi ve iletişim güvenliğinin ve siber savaşlara karşı alınan önlemlerin artırılmasına ilişkin attığı adımlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 2019 yılı bitmeden kamu kurumları, şirketler ve bireylere yönelik bilgi ve iletişim güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin Bilgi ve İletişim Güvenliği rehberi yayımlanacak. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’tan geldi. AKŞAM’a özel değerlendirmelerde bulunan Koç, kamu kurumlarının bu süreçte milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokacak, kritik türdeki verilerin güvenliğini riske atacak yaklaşımlardan uzak durmaları uyarısında bulundu. 

YERLİ ÜRÜNE TEŞVİK 

Dr. Ali Taha Koç şunları kaydetti: Uygulanabilir, mükerrer yatırımları önleyici, milli ürün kullanımını teşvik eden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve özgün yapıda bir rehber hazırlanmasına çalıştık. 

ÜLKEMİZİN MAHREMİYETİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

“Dijital ortama taşınan her sistem yeni ve ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor” diyen Dr. Ali Taha Koç, “Bu doğrultuda kamu hizmeti veren bilgi sistemlerinde, milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokacak kritik türdeki verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri içeren Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge ülke çapında bilgi güvenliğini artırmak ve veri mahremiyetini sağlamak için bazı tedbirler içeren önemli bir adım oldu” ifadelerini kullandı. 

VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI 

Koç şu ifadeleri kullandı: Kamu kurumlarının, şirketlerin ve hatta bireylerin dikkat etmesi gereken en önemli husus anonimleştirilmemiş ve gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokacak kritik türdeki verilerin güvenliğini riske atacak yaklaşımlardan uzak durmak olmalıdır. 

 

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