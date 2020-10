Sessiz sedasız çıkan yeniden yapım: Age of Empires 3: Definitive Edition

Age of Empires 4’ün beklendiği bu günlerde Microsoft, efsane seri Age of Empires’ın son oyunu Age of Empires 3’ü Defitinive Edition adıyla güncel bilgisayara uygun grafiklerle yenileyip oyuncuların beğenisine sundu. Age of Empires 3: Definitive Edition, orijinal oyunun hissini ve bütünlüğünü korurken birkaç yeni oyun modu, yepyeni 4k çözünürlük ve güzel film müzikleriyle geri döndü. Bizde Microsoft’un gönderdiği inceleme kodu ile Age of Empires 3: Definitive Edition’u sizler için inceledik.

Her Oyuncuya Uygun Oyun Modu

Age Of Empires 3, dev ordular kurup onları taktiksel olarak rakiplerinize yenmek için gönderdiğimiz bir Gerçek Zamanlı Strateji (RTS) oyunu. Oyun, klasik kullanıcı arayüzü ile yeni ve geliştirilmiş "Kesin" kullanıcı arayüzü arasında seçim yapma seçeneği ile başlıyor. Arayüz seçiminizi yaptıktan sonra oyuncuları birçok oyun modu bekliyor:

Age of Empires 3: Definitive Edition’da, Story Mode(Hikaye Modu), Historical Battles(Tarihsel Savaşlar), Skirmish(Çarpışma), Multiplayer(Çok Oyuncu) ve yepyeni "Art of War"(Savaş Sanatı) dahil olmak üzere oynayabileceğiniz çok sayıda oyun modu bulunuyor. Her oyun modu, oyundan alınan hissi çok fazla değiştirmeden çeşitli alt kurallar sunuyor.

Hikaye modunda var olan hikayeleri tek kişi olarak oynarken, Tarihsel Savaşlar modunda, oyunculara tamamen geçmişin ünlü savaşlarına dayanan çok özel senaryoların içine çeken gayet başarılı bir oyun deneyimi sunuluyor. Çarpışma modunda kuralları tamamen sizin belirlediğiniz bir dünyanın içine girerken Savaş Sanatı modunda oyunculara temel strateji mekaniklerini ve yeni kullanıcı arayüzünün nasıl kullanılacağını öğretiyor. Ayrıca bu mod, yeni oyuncular için oyunu öğretirken geçmişte Age of Empires oynamış oyuncuları oyuna tekrar ısındırmayı amaçlıyor. Çok Oyunculu mod ise Age of Empires’e ününü kazandıran hem çevrimiçi hem de yerel ağ üzerinden başka gerçek oyuncularla çarpışmalar yapılmasını sağlayan bir oyun modu. Çok oyunculu mod ile Age of Empires 3: Definitive Edition’un Muhteşem Süleymanı olabilirsiniz.

Age of Empires 3: Definite Edition sadece bir yeniden yapım değil, bütün Age of Empires 3 ek paketlerini içerisinde barındırmasının yanı sıra iki yeni medeniyet Isveç ve İnka’yı da bünyesinde bulunduruyor. Age of Empires 3: Definitive Edition yeni eklenen İsveç ve İnka medeniyetlerinin teknoloji geliştirmeleri ve kuruldukları bölgelere benzer haritaları da birlikte getiriyor.

Age of Empires 3: Definitive Edition, 4k çözünürlüğü destekleyen harika grafiklere sahip. Orijinal Age of Empires 3'ten Definitive Edition’a kadar her birimin yan yana karşılaştırmasına bakıldığında oyun modellerinde ne kadar kaliteli iyileştirmeler yapıldığını görülüyor. Üzerinde yürürken birimlerin altında ezilen çimenlerin animasyonu ya da ağaçların dev birimler tarafından tamamen parçalanmış hale gelme detayları mükemmel duruyor. Birimler en yakın hale getirildiklerinde bile artık köşeli değil. Yüksek çözünürlükte modellendiklerinden dolayı gerçekçi ve daha detaylı. İnşa animasyonları gerçekten çok hoş ve gerçekçi duruyor. Özellikle bir yapının nasıl havaya uçurulduklarına bağlı olarak her yerde uçan taşları veya odunları görmek güzel hisler uyandırıyor. Tüfeklerin ateş alması veya bir topun ateşlenmesi sırasında çıkan duman ya da topun çarptığı yerin parçalanması gibi animasyonlar artık daha gerçekçi ve harika görülüyor.

İçerik tarafındaki eklemelere ek olarak, Age of Empires III: Definitive Edition elbette dikkate değer bir estetik modernizasyon getiriyor. Efektler üzerine yapılan çalışmalar takdiri hakkediyor. Havok motorunun yenilenmiş etkinliği sayesinde artık tam gövdeli,hoş etki animasyonlarına izin veren fizik ve efektleri görmek bu yeniden yapımda büyük çaba harcandığını gösteriyor. Ayrıca bu fizik motoru sayesinde Age of Empires haritalarında gerçekten yaşayan bir doğa var. Ağaçların rüzgarla sallanması, uçuşan partiküller, sürüler halinde yaşayan yabani hayvanlar ve daha birçok detay oyun severleri bekliyor.

Eskinin efsane oyununu yenilenmiş olarak görmek birçok oyuncuyu mutlu edecek olsa da Türkçe altyazı desteğinin olması ülkemizde yaşayan oyuncuları daha fazla mutlu edecek. Age of Empires 4’ü beklediğimiz şu günlerde oyalanmamız için güzel bir gerçek zamanlı strateji deneyimi sunan Age of Empires 3: Definitive Edition, Steam üzerinden 32 liraya satılırken Xbox Gamepass abonelerine ücretsiz olarak sunulmakta.