Semptomsuz vakaya yapay zeka tespiti

ABD’li bilim adamları koronavirüs vakalarının tespiti için yeni bir model geliştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti. Bu farklılığın ancak yapay zeka tarafından algılandığı belirtildi.

YÜZDE 100 DOĞRU KEŞİF



Uzmanlar, yapay zeka modelini kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti. Ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, Kovid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5’ini, asemptomatik Kovid-19 hastalarının %100’ünü doğru bir şekilde tanımladı.

Yapay zeka modeli FDA tarafından onaylanırsa her yerde kullanılabilecek. Kullanıcı istediğinde telefonundaki uygulamaya öksürerek korona olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.