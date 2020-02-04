Selçuk Bayraktar'dan yeni AKINCI paylaşımı! Önce dua sonra sevinç çığlıkları

Baykar tarafından yerli imkanlarla üretilen insansız silahlı hava aracı AKINCI ilk uçuşunu 2019 yılının sonunda başarıyla gerçekleştirmiş, yaşanan gurur teknik ekibi büyük bir sevince boğmuştu.

Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.

Bayraktar görüntülere; "Her iki forma da güzel. AKINCI'nın geçen yılın 90'ıncı dakikasındaki ilk uçuşundan. Ofsayt yok. Not: Görüntüler gerçek karakterleri, olayları ve gerçek duyguları içerir, canlandırma değildir" notunu düştü.