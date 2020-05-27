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  3. Selçuk Bayraktar'dan 'Seyir Defteri güncellendi' paylaşımı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:38 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar'dan 'Seyir Defteri güncellendi' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan 'Seyir Defteri güncellendi' paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından 'Seyir Defteri'ne Akıncı TİHA'nın da eklendiği bir videoyu paylaştı.

Bayraktar daha önce paylaştığı, "#SeyirDefteri 2006, Şırnak Gabar Dağı Mini İHA otomatik iniş kalkış deneme uçuşları. Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu yerden bile kalkamadık.

Sonunda göklerde yerimizi aldık.

Asla pes etme

Ümidini yitirme

Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım!

Düşmez kalkmaz bir Allah!" tweet'ini alıntılayarak 'Seyir Defteri'nde yeni güncelleme yapıldığını şu sözlerle duyurdu:

'Akıncı' geldi, ve #SeyirDefteri güncellendi...

2019.12.06

- AKINCI TİHA

Baykar'ın insansız hava aracı geliştirmedeki tecrübe ve teknolojisiyle geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Türkiye'yi dünyada bu sınıfta insansız hava aracı geliştiren ilk 3 ülkeden biri yapacak.

24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar AKINCI, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5 bin 500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 2 adet 450 HP gücünde turboprop motorla gökyüzüne yükseliyor.


Selçuk Bayraktar paylaştı! 'Seyir Defteri' güncellendi
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