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Bayraktar'dan yeni paylaşım: Formula 1 ekibi gibi!

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BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, 2011 yılında ilk operasyonel görevini yapan İHA'nın acilen bakımlarının yapılıp görevine devam etmesi için sarfedilen emeği anlattı.

TM Dijital Haber Merkezi

BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, 2011 yılında ilk operasyonel görevini yapan İHA'nın acilen bakımlarının yapılıp görevine devam etmesi için sarfedilen emeği anlattı. TM Dijital Haber Merkezi BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Aralık 2011 sabah 03:34 Bayraktar TB2 İHA henüz envantere girmiş, 20 saatlik sıcak takip sonrası dönmüş ve acilen bakımlarının yapılıp görevine devam etmesi gerekiyor. Ekip Formula 1 ekibinin Pit stop alanındaki gibiçalışıyor ve İHA görevine devam ediyor." paylaşımında bulunarak o ana ait fotoğrafı paylaştı.

Bayraktar sosyal medya hesabından yer yer "Seyir Defteri" isimli paylaşımlarda bulunuyor ve bu paylaşımlarda Bayraktar İHA'nın gelişim sürecinde yaşanan güçlükleri anlatıyor. Yine geçtiğimiz günlerde yaptığı bir "Seyir Defteri" paylaşımında Bayraktar, 2009 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Taktik İHA prototipinin envantere girme sürecinde yaşanan güçlükleri anlatmış, “Büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelen ve birilerinin maşası olan askerî yetkililer, o dönemde Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar’ı tutuklamaya dahi kalktılar.” açıklamasında bulunmuştu.

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