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  3. Selçuk Bayraktar paylaştı! 'Gece pilaki sabaha buğlama'

Selçuk Bayraktar paylaştı! 'Gece pilaki sabaha buğlama'

Selçuk Bayraktar paylaştı! 'Gece pilaki sabaha buğlama'

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın test anının fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın test denemesinin fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, fotoğrafları sosyal medya hesabından “Evvelsi geceki testten. Gece pilaki sabaha buğulama. Milli Teknoloji 'unun lezzeti enfesti” notu ile paylaştı.

 

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