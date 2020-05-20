Selçuk Bayraktar paylaştı: Bizimkisi biraz delilik...
Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından 'çok yakında' diyerek AKINCI TİHA'nın belgeselinin hazırlandığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı belgeseli çok yakında...
AKINCI'nın yüksek bir teknolojiden daha ileride olduğunu söyleyen Bayraktar 'Bizim için ruhu var. O ruh da şu; Semalarımda hür ve bağımsız olacağım. Milletimizin iradersinin ifadesi..." dedi.