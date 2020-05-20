Selçuk Bayraktar paylaştı: Bizimkisi biraz delilik...

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı belgeseli çok yakında...

AKINCI'nın yüksek bir teknolojiden daha ileride olduğunu söyleyen Bayraktar 'Bizim için ruhu var. O ruh da şu; Semalarımda hür ve bağımsız olacağım. Milletimizin iradersinin ifadesi..." dedi.