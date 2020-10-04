04 Ekim 2020 Pazar 01:36 | Son Güncelleme:
Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'nın sesini merak edenler için
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında Akıncı TİHA'ya ait bir video paylaştı. Videoda Akıncı TİHA'nın sesi net bir şekilde duyuluyor.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan Akıncı TİHA'ya (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Akıncı'nın sesini merak edenler için..."
#AKINCI'nın sesini merak edenler için...��#MilliTeknolojiHamlesi ✈�������� pic.twitter.com/Hef4pnYfM2— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 3, 2020
Bayraktar Akıncı TİHA'nın 2021'de göreve başlaması bekleniyor.