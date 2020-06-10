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  3. Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı
10 Haziran 2020 Çarşamba 00:11 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı

Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek, bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek bunun Milli Havacılık tarihimizin yeni bir rekoru olduğunu aktardı.

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