Selçuk Bayraktar Cezeri için tarih verdi: 10-15 yıl içerisinde trafikte görmeye başlayabiliriz

Dünya basınında büyük ilgi gören Cezeri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "10-15 yıl içerisinde trafikte görmeye başlayabilirz. Cezeri tüm sistemleri şimdiden geçti" dedi.

CNN Türk kanalına önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar, Cezeri'nin ilk olarak sportif amaçlı olarak kullanılacağını belirterek şunları söyledi:

"Cezeri benimde uzmanı olduğum robotik alanının kurucusu. Cezeri'yi aslında bir robot araç olarak düşünebilirsiniz. Bizim bu yaptığımız uçaklarda robot uçaklar. Kurucusu Müslüman bir bilim insanı... Kendisi önemli ilklere imza atmış. Biz adını yad etmek için bir vefa borcuyla en anlamlı ismin Cezeri olduğunu düşündük ve öyle koyduk."

"TÜMÜYLE OTOMATİK UÇABİLİYOR"

Şehir içi taşımada iki veya dört kişiliğinin ileride gelebileceğini söyleyen Bayraktar, Cezeri'nin teknek özellikleri ile ilgili ise şunları söyledi:

"Dünyada bunun üzerinde de çalışmalar var. Hem dünyadaki, hem bizim çalışmalarımız daha ilk aşamada. Cezeri 100 km üzerine kadar uçuşlar yapılabilecek. Tümüyle otomatik uçabiliyor. İnsandan bağımsız. Arzu ederseniz joystickle kontrol edebiliyorsunuz. İçindeki sistemde bir arıza tespit ederse otomatik olarak iniş yapabiliyor. Cezeri çok yüksek emniyet şartları ile tasarlandı. Her şeyin 3 yedeği var. Arka tarafta çok gelişmiş bir yazılım var."

CEZERİ İÇİN TARİH VERDİ

Bayraktar, "Öngörüm 2-3 seneye kırda bayırda sportif maksatlarla kullanımını görebiliriz. Sonra adım adım (10-15 yıl) belki trafikte görmeye başlayabiliriz." dedi.