Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın uçuş testleri için piste çıkışının hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI’nın görüntüsünü, ”Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil” notu ile paylaştı.

(İHA)