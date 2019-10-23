Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7814
  • 6,4304
  • 277.905
  • 98947.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı

Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı

Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın uçuş testleri için piste çıkış aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın uçuş testleri için piste çıkışının hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI’nın görüntüsünü, ”Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil” notu ile paylaştı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender hakkında şok suçlama! Mekanın sahibi çalıntı mı?
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
Doğum yaklaştı! Müge Boz'un bebek hazırlıkları
Zeynep Casali'nin oyuncu kızı Ceren Sarp evlendi
Çıplak fotoğraf şantajı yapılmıştı... Merve Boluğur delilleri unuttu!

Şehit oğlundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!

Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!