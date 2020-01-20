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  3. Selçuk Bayraktar açıkladı! 2020 TeknoFest nerede yapılacak?

Selçuk Bayraktar açıkladı! 2020 TeknoFest nerede yapılacak?

Selçuk Bayraktar açıkladı! 2020 TeknoFest nerede yapılacak"

T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar 2020 Teknofest hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 2020 Teknofest'in Gaziantep'te yapılacağını duyurdu

TEKNOFEST 2020 Tanıtım Toplantısı Gaziantep’te düzenleniyor. Toplantıda konuşma yapan T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar 2020 TEKNOFEST'in Gaziantep'te yapılacağını duyurdu.

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali #TEKNOFEST 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek

Ayrıntılar geliyor...


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