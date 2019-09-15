Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Selçuk Bayraktar açıkladı! 'Uçan araba' sahneye çıkıyor

Selçuk Bayraktar açıkladı! 'Uçan araba' sahneye çıkıyor

Selçuk Bayraktar açıkladı! 'Uçan araba' sahneye çıkıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar teknoloji meraklılarını Teknofest’e davet ederek 'Uçan araba Cezeri’yi görebilecekler.' dedi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest’e ilişkin şunları söyledi: “İstiyoruz ki gençlerimize bu teknolojiler sevdirilsin. Sadece oyun oynamak için değil. “Ben bunu nasıl yaparım”a merak salsınlar istiyoruz. Bu fuar ticari bir maksatla yapılmıyor. Girişler ücretsiz. Sürprizlerimiz var. Milli muharip uçağımızın prototipi olacak. Akıncı olacak. Uçan araba Cezeri’yi görebilecekler. Dünyada 50’nin üzerinden uçan araba prototipi var. Bunların yola çıkması en az 15 sene. Biz de bu alanda varız.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Songül Öden kime mesaj verdi?
'Kadınlar birbirine karşı acımasız'
21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Hercai'nin yıldızı imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
<p>Görüntüler, Hindistan´ın Gucarat eyaletine bağlı Junagadh şehrinde kaydedildi. Aşırı yağışlar son

Barınağı Su Bastı, Aslanlar Sokağa Çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Teröristlere darbe üstüne darbe

Emeklilere maaş zammı müjdesi