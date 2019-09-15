Selçuk Bayraktar açıkladı! 'Uçan araba' sahneye çıkıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest’e ilişkin şunları söyledi: “İstiyoruz ki gençlerimize bu teknolojiler sevdirilsin. Sadece oyun oynamak için değil. “Ben bunu nasıl yaparım”a merak salsınlar istiyoruz. Bu fuar ticari bir maksatla yapılmıyor. Girişler ücretsiz. Sürprizlerimiz var. Milli muharip uçağımızın prototipi olacak. Akıncı olacak. Uçan araba Cezeri’yi görebilecekler. Dünyada 50’nin üzerinden uçan araba prototipi var. Bunların yola çıkması en az 15 sene. Biz de bu alanda varız.”