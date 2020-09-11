Savunmanın dijital birlikleri yolda

İNSANSIZ KARA ARACI HAZIR



HAVELSAN, üzerindeki sensör, yazılımla birçok görevi otonom olarak yapacak insansız kara aracını bu yıl hazır hale getirecek. Şirket, hava ve kara platformlarına yönelik yürüttüğü Ar-Ge projelerine yakın zamanda su üstü ve su altı platformlarına yönelik projeleri eklemeyi hedefliyor. ‘Dijital birlikler’ kavramını gündemine alan Havelsan, sürü teknolojisiyle hava, kara, denizdeki otonom araçların görev paylaşımıyla hareket etmesini sağlayacak.

SÜRÜ KONSEPTİ DENİZE TAŞINDI



Aselsan insansız ve otonom sistemlere yönelik uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Daha önce kullanıcılara bomba imha robotu gibi uzaktan komutalı sistemler sunan Aselsan, değişen talepleri dikkate alarak mevcut sistemlere otonomi entegre etmeye başladı. Türkiye’de yoğun olarak hava araçlarına yönelik sürü uygulamalarından örnekler bulunurken, Aselsan İnsansız Kara ve Deniz Araçları Program Müdürlüğü kara ve deniz platformlarına yönelik çalışıyor. Bu kapsamda deniz araçlarıyla 4’lü ve 8’li sürü uygulaması çalışmaları yürütülüyor. Şirket, ayrıca tank, gemi gibi sistemleri geliştirdiği kitlerle otonom hale getirip sürünün parçası olarak değerlendirmeyi amaçlıyor.

ALGORİTMA İLE ORTAK HÜCUM



Geliştirdiği füze ve mühimmatların belli bir hedefe en etkin şekilde ulaşabilmesi, hedefler arasında seçim yapabilmesi, havada görev değişikliği için teknolojiler geliştiren Roketsan, aynı zamanda farklı unsurların ortak operasyon yapabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Şirket bu amaçla bazı algoritmalar geliştirmeye başladı. Roketsan’ın gündeminde insan beynindeki sinyallerle otonom sistemin kontrolünün gerçekleştirilmesi de bulunuyor.

PİLOT YERİNE YAPAY ZEKA



TUSAŞ, Milli Muharip Uçak, Hürjet gibi yeni nesil sistemlerde yer alacak ve pilot becerilerini güçlendirecek çözümlere yönelik çalışmalar yürütülüyor. Pilota bir şey olduğunda, bilincini ve uçağın kontrolünü kaybettiğinde bunu anlayan, böyle bir durumda mevcut görevini bırakıp kontrolü ele alıp güvenli hava limanına yönlendirme yapabilen sistemlerin yapay zekayla hızlandırılıp güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalar bulunuyor. TUSAŞ, helikopter, uçak ve İHA’lar için farklı otonom sistemler üzerinde çalışıyor. Hem bu araçların üretiminde hem de görev sırasında topladıkları verilerin değerlendirilmesine kullanılan çeşitli yapay zeka sistemleri geliştiriliyor.

MAVİ VATAN’DAKİ GÜCÜMÜZ ARTIYOR



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tersanelerde inşası devam eden önemli gemiler olduğunu belirterek “Bunların devreye girmesiyle gücümüze güç katacağız. Bir taraftan denizaltımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu gemimiz devreye girmek üzere. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor” dedi. Demir, ülkenin gelişmesi için savunma sanayisinin her alanında aktif çalışmaların şart olduğunu belirterek “Roket, uzay, havacılık konuları, elektronik, denizde güçlü olmak, karada güçlü olmak, bunların hepsi ama hepsi heyecan verici ama bunların biri eksik olunca eksik kalıyorsunuz. Yani gün oluyor terörle mücadele, gün oluyor ‘Mavi Vatan’ diyoruz. Vatan savunmasında, korunmasında deniz unsurları önemli olabiliyor. Bu yüzden hiçbir alanı boş bırakmamak için çalışıyoruz” diye konuştu. Demir “MİLGEM’in yeni versiyonu ‘İ’ sınıfı fırkateyn projesi devam ediyor. Farklı sınıflarda, hücumbot tiplerinde çeşitli botlarımızın inşası devam ediyor” dedi.

AKINCI TİHA TASARIM ONAYINI ALDI



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akıncı TİHA’nın tasarım onayının alındığını açıkladı. Bayraktar “Akıncı, kritik tasarım gözden geçirme toplantısında kritik tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın... Semalarımızda hür ve özgür!” dedi. 24 saat uçabilen Akıncı TİHA 40 bin feet irtifaya kadar çıkarak savaş uçaklarının yükünü alacak.