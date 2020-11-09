Savunmadan gövde gösterisi

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmeleri arasında yer alan SAHA İstanbul’un düzenlediği 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO açıldı. Dün başlayan sanal fuar, 9 Nisan 2021’e kadar ziyaret edilebilecek. Sanal fuarda, 288 firmanın katılımıyla savunma ve havacılık sanayii ürünleri sergileniyor. Fuarda, 355 adet 3 boyutlu ürünün, 651 ürün tanıtım videosunun incelenebileceği belirtiliyor. Sanal fuarla birlikte Akıncı TİHA, BAYRAKTAR TB2 İHA, T129 ATAK helikopteri ve çeşitli füze sistemleri gibi Türk savunma ve havacılık sanayiinin ürünlerinin dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçilere tanıtılması hedefleniyor.

FÜZELER TEST EDİLİYOR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın ilk sanal savunma sanayii fuarı SAHA EXPO’nun açılışına video konferansla katıldı. Salgına rağmen Türk savunma sanayiinin hız kesmediğini belirten Varank, “Ayaklarımız yere çok sağlam basıyor. Sergilenecek ürünler, kendimize olan güvenin, yeteneklerimizin en somut göstergesi. Fuar sayesinde, Türkiye savunma sanayii gövde gösterisi yapıyor dersek abartmış olmayız” dedi. Varank, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli hava-hava füzelerine dikkat çekerek, “Bu ayın sonunda testlerinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

DÜNYAYA KANITLAYACAĞIZ



Varank, “Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için, kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız” ifadelerini kullandı.

YERLİ YAZILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, savunma sanayii sektörünün, güvenlik güçlerinin sahadaki ve ülkenin başarılarına teknolojik gelişmişliğiyle güçlü bir katkı sağladığını söyledi. SAHA EXPO Sanal Fuarı’nın Bakanlığın desteğiyle gerçekleştirilen 6’ncı fuar olduğunu belirten Pekcan, daha önce düzenlenen 5 sanal fuarın, 22 bini yerli, 28 bini yabancı olmak üzere toplam 50 bin ziyaretçiyle tamamlandığına işaret ederek, SAHA EXPO’nun görmüş olduğu uluslararası ilgiyle bu sayının çok daha artacağını belirtti. Bakan Pekcan, SAHA EXPO’nun yerli yazılımla gerçekleştirilmesinin başlı başına bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ İMZALARI ATILIYOR



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, fuarda önceki yıllarda küresel oyuncular arasında önemli işbirliği imzaları atıldığını belirterek, “SAHA EXPO 2020, Türk savunma sanayiinin gücünü ve görünürlüğünü sanal dünyaya taşıyan ilk fuar olma özelliğiyle küresel bir marka olma yolunda önemli bir başarı sağlayacak” dedi. Demir, “Savunma ve havacılık sanayi bütçemiz 2002’li yıllarda 5.5 milyar dolar civarındayken şu anda 60 milyar doları aşan bir rakama ulaştı” diye konuştu. Demir, Ar-Ge harcamalarının yok denilecek seviyelerden 1.5 milyar dolara çıktığını söyledi.

ARTIK DÜNYADA OYUN KURUCUYUZ



SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da, Türkiye’nin savunma sanayiinde katettiği ilerlemeyle artık dünyada oyuncu kurucu konumuna geldiğini vurguladı. Bayraktar, şunları söyledi: “Savunma sanayii artık birkaç firma ya da projenin faaliyet gösterdiği değil yüzlerce projenin yürütüldüğü binlerce firmanın desteklediği ve dikeylemesine derinleşen bir alan. Ülkemiz artık dünyada bu konudaki teknolojileriyle sahada oyunu değiştiren konuma geldi.”