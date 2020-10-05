Savunma sanayiinin kahraman kurucuları animasyonla anlatılıyor! Serinin ilk bölümü Nuri Killigil'e ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk savunma sanayiine katkıda bulunan ve tarihe geçen işlere imza atan isimleri yeni nesillere anlatmak için animasyonlarla ‘Savunma Sanayii Kahramanları Serisi’ hazırladı.

Serinin ilk bölümünde Nuri Killigil yer aldı. Animasyon filmde, Killigil’in hayatından kesitlere yer verildi.



SİLAH FABRİKASI AÇTI



1890 yılında dünyaya gelen, Osmanlı ordusunda subay olarak görev yapan Killigil, sonrasında Türk savunma sanayiinin öncülerinden oldu. Zeytinburnu’nda kurduğu silah fabrikasında tüfek, tabanca, el bombası, uçak bombası, top mühimmatı üretti. Bu ürünler, dost ve müttefik ülkelere de ihraç edildi.

1949’da Türk savunma sanayiinin yaşadığı en büyük felaketlerden biri gerçekleşti ve Sütlüce’deki silah fabrikasında patlama yaşandı. Havan toplarını kurtarmak için fabrikaya giren Killigil, patlamada itfaiye erleriyle yaşamını yitirdi. Dönemin en önemli silah fabrikalarını kuran Killigil, savunma sanayiinin temellerini atan isimlerden biri kabul ediliyor.