Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Minyatür Bomba" paylaşımı: Test atışı başarıyla sonuçlandı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yeni proje olan Minyatür Bomba hakkında paylaşımda bulundu. Demir paylaşımında, "Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı." açıklamalarında bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşımda bulundu. Minyatür Bomba projesi hakkında paylaşım yapan Demir, açıklamasında, "Delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef, yüksek hassasiyetle vuruldu." ifadelerini kullandı.
Demir paylaşımında, "Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı." açıklamalarını kullandı.
Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 27, 2020
➡️ @SageTubitak
➡️ @aselsan pic.twitter.com/jrUoh9hnxS