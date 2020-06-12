Savunma Sanayii Başkanı Demir: SERHAT'ın teslimatları devam ediyor

İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, SERHAT'ın teslimatlarının devam ettiğini bildirdi. Demir, SERHAT'ın özelliklerini ise aynı anda birden çok atışın tespiti, komuta kontrol sistemi ile entegrasyon, arazi silueti tarama sistemi, alarm/dost bölge tanımlama olarak sıraladı.

ASELSAN GELİŞTİRDİ

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilmiş olan SERHAT, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplayan, 360 derece yanca kapsamaya sahip radar sistemidir. Sistem, modüler tasarıma sahip olup, üçayak sehpa (tripod) üzerinde, kule/bina üzerine yerleştirilerek veya araçta yükseltilebilir mast üzerinde kullanılabilmektedir.