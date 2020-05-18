Savunma Sanayii Başkanı Demir: Lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli üretimle ilgili yeni bir müjdeyi paylaştı. Demir, yaptığı açıklamada, "HGK-84 envantere girdi" dedi

ENVANTERE KATILDI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi."

TSK VİDEO YAYINLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ise yapılan test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video da yayınlandı.