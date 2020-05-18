Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8871
  • 7,4913
  • 384.115
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Savunma Sanayii Başkanı Demir: Lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi" açıklamasında bulundu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli üretimle ilgili yeni bir müjdeyi paylaştı. Demir, yaptığı açıklamada, "HGK-84 envantere girdi" dedi

ENVANTERE KATILDI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi."

TSK VİDEO YAYINLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ise yapılan test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video da yayınlandı.


Türbe önünde drift yapmıştı! O kişiye ceza

Türbe önünde drift yapmıştı! O kişiye ceza

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Doğuma sayılı günler! İpek Tanrıyar 8.5 ayda 12 kilo aldı

Dünyanın en şanssız insanları