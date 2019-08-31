Savaş uzaya taşınıyor

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı hayata geçti. Beyaz Saray’ın bahçesinde bir basın toplantısı düzenleyen Trump, “Bu büyük bir gün” dedi ve “Uzay Kuvvet Komutanlığı, ABD’nin uzaydaki rakipleri tarafından gelen saldırıları cesurca caydıracak” diye konuştu. Özellikle Çin ve Rusya son yıllarda uzay faaliyetlerine yaptıkları yatırımları ciddi biçimde artırmışlardı. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilk komutanı ise General John William Raymond olacak. Uzay Kuvvet Komutanlığı, uzayda faaliyet gösterecek askeri personelin eğitiminden, teçhizatın geliştirilmesinden sorumlu olacak.