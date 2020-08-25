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  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak
25 Ağustos 2020 Salı 21:25 | Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Varank, "TÜBİTAK Kovid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. Derya Unutmaz hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz. TÜBİTAK Kovid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak."
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak
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