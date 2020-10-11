Sanayi ihracatında rakamlar açıklandı: Savunmada aslan payı Azerbaycan'ın

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8, ağustosa göre de yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı ise ocak-eylül döneminde yüzde 17 azalarak 1 milyar 521 milyon 396 bin dolara geriledi. Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artan savunma ve havacılık ihracatı, ağustos ayına göre ise yüzde 58,7 yükselerek 281 milyon 582 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sanayi, Türkiye'nin toplam ihracatından eylülde yüzde 1,9, yılın 9 ayında da yüzde 1,4 pay aldı.



Sektör, geçen ay en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Azerbaycan'ı, 62 milyon 974 bin dolarla Umman, 62 milyon 77 bin dolarla ABD, 15 milyon 673 bin dolarla Hindistan ve 14 milyon 588 bin dolarla Almanya izledi.

Miktar bazında da eylülde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat 76,7 milyon dolarla Azerbaycan'a gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında ise savunma ve havacılık sanayi sektörü, en fazla dış satımı 531 milyon 107 bin dolarla ABD'ye yaptı. ABD'yi, 127 milyon 928 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 123 milyon 723 bin dolarla Almanya, 123 milyon 26 bin dolarla Azerbaycan ve 114 milyon 912 bin dolarla Hindistan takip etti.

113 BÖLGEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Savunma ve havacılık sanayi sektörü, geçen ay 113 noktaya ihracat gerçekleştirdi. Sektör, geçen yılın aynı döneminde 110 noktaya ihracat yapmıştı.

İl bazında bakıldığında, savunma ve havacılık sanayi sektöründe geçen ay en fazla ihracatı Ankara gerçekleştirdi. Sektör, bu dönemde Ankara'dan 114 milyon 411 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Ankara'nın ardından gelen İstanbul'dan 109 milyon 907 bin dolarlık, Eskişehir'den 18 milyon 739 bin dolarlık, Konya'dan 16 milyon 91 bin dolarlık ve İzmir'den 6 milyon 232 bin dolarlık dış satım yapıldı.

TİM verilerine göre, savunma ve havacılık sanayi sektörünün eylülde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle: