Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8855
  • 6,5657
  • 279.167
  • 111107
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Samsung'dan 'Google' açıklaması: Kararı izliyoruz

Samsung'dan 'Google' açıklaması: Kararı izliyoruz

Samsung'dan 'Google' açıklaması: Kararı izliyoruz

ABD merkezli Google'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketilerin kendi programlarını kullanabilmeleri için yeni lisans verilmeyeceği uyarısı sonrası Samsung'un 2020 itibari ile Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeyeceği iddia edilmişti. Bu iddia ile ilgili Güney Kore merkezli şirketten resmi açıklama geldi.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz.

2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."


Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik
MasterChef Güzide'nin kardeşi de ünlü çıktı!
Özcan Deniz 450 bin liraya ikna oldu
Sevda Erginci'den bir kötü haber daha!
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
<p>Miss World güzellik yarışmasının 3 finalisti Miss Nijerya Nyekachi Douglas, Miss Jamaika, Toni-An

2019 Miss World Güzellik Yarışmasında Tacı Kaybeden Güzel, Kazanandan Daha Çok Sevindi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Atlas Okyanusu'nda çok az kişinin bildiği Türk ülkesi

Yurdum insanından güldüren fotoğraflar