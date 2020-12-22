Samsung ve Oppo üretime geliyor

Mobil telefon pazarının iki aktif oyuncusu Samsung ve Oppo, Türkiye’de üretime başlıyor. Bloomberg HT’nin haberine göre Çinli mobil telefon üreticisi Oppo yeni yılın ilk ayında İstanbul ve Kocaeli’de kurulacak tesiste üretime başlamayı planlıyor. Söz konusu yatırımın büyüklüğünün 50 milyon doları bulacağı belirtildi. Söz konusu üretim için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

İHRACAT DA YAPACAK



Bazı modellerini Türkiye’de üretmeyi planlayan Oppo’nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi. 2004’te Çinde Dongguang’da kurulan ve dünya çapında 40 binden fazla çalışanı bulunan Oppo 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

İKİNCİ BÜYÜK ÜRETİCİ



Samsung’un ise ilk etapta üretimi İstanbul’da kurulu bir alt yükleniciyle yapacağı ve üretimin montaj ağırlıklı olacağı belirtildi. Dünyaca ünlü teknoloji markası Samsung, 1938’de Kore’de Lee Byung-chul tarafından yalnızca 30 bin wonluk yani 27 dolar sermayeyle kuruldu. Bugün dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Samsung Electronics, 2020’nin üçüncü çeyreği için açıkladığı sonuçlarda son 6 yılın en yüksek akıllı telefon kâr payını elde ettiğini duyurdu.

PAZAR İŞTAH KABARTIYOR



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilerine göre, bu yıl Türkiye’de mobil telefon sayısı 82.9 milyona ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre 2021’de mobil telefon abonesi sayısının 84 milyona çıkması öngörülüyor. Genişbant abone sayısının da yıl sonunda 78 milyon 200 bin olması, gelecek yıl 80 milyona yükselmesi bekleniyor. 19.4 milyar dolarlık bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar büyüklüğünün de 2021 yılı sonunda 20.5 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

YATIRIM KARARLARINDA TEŞVİK DÜZENLEMESİ DE ETKİLİ OLDU



Samsung ve Oppo’nun Türkiye’de üretime yönelmesinde geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanan teşvik düzenlemesinin etkili olduğu belirtiliyor. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açılmıştı. Karara eklenen geçici maddede şu ifadeler kullanılmıştı: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”