Samsung telefonlara gece yarısı gelen gizemli mesaj!
Güney Koreli teknoloji firması Samsung telefonlara dün geç saatlerde gelen mesaj herkesi şoke etti.
Samsung Galaxy sahipleri bir anda telefonlarında "Find My Mobile App"ten gelen sadece alt alta "1 - 1" yazan bir mesajla karşılaştılar.
Mesaja tıklandığında hiçbir yeni ekran açılmazken mesaj da yok oldu.
Şüphelenenler ise mesaja tıklamayıp kapatmayı tercih etti.
Mesajın gönderilmesinden yaklaşık 1 saat sonra Samsung'un İngiltere Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.
Açıklamada mesajın dahili bir test sırasında yanlışlıkla gönderildiği ve mesajı alan telefonlara herhangi bir etkisi olmadığı belirtildi.
(TV100)