Samsung telefonlara gece yarısı gelen gizemli mesaj!

Samsung Galaxy sahipleri bir anda telefonlarında "Find My Mobile App"ten gelen sadece alt alta "1 - 1" yazan bir mesajla karşılaştılar.

Mesaja tıklandığında hiçbir yeni ekran açılmazken mesaj da yok oldu.

Şüphelenenler ise mesaja tıklamayıp kapatmayı tercih etti.

Mesajın gönderilmesinden yaklaşık 1 saat sonra Samsung'un İngiltere Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada mesajın dahili bir test sırasında yanlışlıkla gönderildiği ve mesajı alan telefonlara herhangi bir etkisi olmadığı belirtildi.

(TV100)