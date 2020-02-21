Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1111
  • 6,5998
  • 316.596
  • 115828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Samsung telefonlara gece yarısı gelen gizemli mesaj!

Samsung telefonlara gece yarısı gelen gizemli mesaj!

Samsung telefonlara gece yarısı gelen gizemli mesaj!

Güney Koreli teknoloji firması Samsung telefonlara dün geç saatlerde gelen mesaj herkesi şoke etti.

Samsung Galaxy sahipleri bir anda telefonlarında "Find My Mobile App"ten gelen sadece alt alta "1 - 1" yazan bir mesajla karşılaştılar.

Mesaja tıklandığında hiçbir yeni ekran açılmazken mesaj da yok oldu.

Şüphelenenler ise mesaja tıklamayıp kapatmayı tercih etti.

Mesajın gönderilmesinden yaklaşık 1 saat sonra Samsung'un İngiltere Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada mesajın dahili bir test sırasında yanlışlıkla gönderildiği ve mesajı alan telefonlara herhangi bir etkisi olmadığı belirtildi.

(TV100)


Deniz Seki evleniyor!
Furkan'dan Aybüke açıklaması
Serdar'ın ardından Chloe de aşık oldu
'Bahar rolü hasta etti'
Serenay soluğu Cem'in evinde aldı
<p>Suriye´nin kuzeyindeki Kamışlı´da ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis arac

ABD ve Rus Askeri Araçlarının Yol Kapma Kavgası Kameraya Yansıdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Almanya'daki ırkçı saldırgan hakkında yeni gelişme!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları