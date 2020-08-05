Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra fiyatı ve özellikleri belli oldu

Unpacked 2020 etkinliği kapsamında tanıtılan ve tüm teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği modeller Galaxy Note 20 ve büyük kardeşi Galaxy Note 20 Ultra tüm özellikleriyle rakiplerine göz dağı verdi. İki modelden en çok dikkat çekeni ise tabiki çerçevesiz kavisli ekranıyla Galaxy Note 20 Ultra oldu.

Galaxy Note 20 modelinde 60 Hz sabit kare hızında AMOLED bir ekran sunulurken Galaxy Note 20 Ultra 120 Hz Dinamik AMOLED 2X normal AMOLED’den yüzde 25 daha parlak bir ekran kullanılıyor.

Samsung Galaxy Note 20’de 6.7, Note 20 Ultra’da ise 6.9 inç boyutunda ekran kullanılıyor. Her iki modelde 8 GB LPDDR5 Ram ve 256 GB depolama alanı mevcut. Note 20 Ultra’da ayrıca 1 TB’a kadar microSD kart desteği olacak. Note 20 Ultra’nın 5G bağlantı hızına sahip 12 GB Ram’i bulunan modeli de olacak fakat Türkiye’de 5G bağlantı hızı henüz kullanılmadığız için ülkemizde şimdilik satışını göremeyeceğiz.

Yeni Note serisinin en büyük yeniliklerden birini de S-Pen’de gerçekleştirilmiş durumda. Note 10’da 70 milisaniyelik gecikme süresi Note 20’de 20 milisaniyeye, Note 20 Ultra’da 9 milisaniyeye indirilmiş durumda. Bu da neredeyse gerçeğe daha yakın bir yazma hissi demek.

Artık Galaxy Note serisi de 8K 24 kare video çekiyor. Note 20 Ultra 8K 24 kare, 4K 60 kare modlarında video çekebilecek. Özellikle video sesi konusunda iyileştirmeler yapan Samsung, videodaki ses kaynağını seçmenize de olanak sağlıyor. Ayrıca kameranın hızlı odaklama yapabilmesi için kamera üstüne birde Lazer AF sensör yani Lazer ile odaklama yapabilen bir sensör eklenmiş durumda. Note 20 Ultra’da 12 MP Ultra geniş açı, 108 MP Standart geniş açı, 12 MP telefoto lensli üç kamera mevcut. Note 20’de 108 MP lensli kamera yerine 64 MP lensli bir ana kamera tercih edilmiş.

Donanım konusunda Samsung yine Türkiye’de Qualcomm Snapdragon işlemciye yer vermeyecek. Bunun yerine kendi işlemcisi olan Eyxnos 990 işlemcisi Note 20 serisinde yer alacak. Note 20 4300 mAH, Note 20 Ultra 4500 mAH bataryaya sahip olacak.

Galaxy Note 20 Ultra modelinde Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White renkleri, Note 20 modelinde de Mystic Bronze, Mystic Green ve Mystic Grey renkleri sunuluyor.

Türkiye’de, Galaxy Note 20 256 GB modeli 9299 TL, Galaxy Note 20 Ultra 256 GB modeli 12999 TL fiyatlarıyla ile ön siparişe açıldı. Note 20 modeli için 24 Ağustos 2020 tarihinden sonra teslimat görünüyorken Note 20 Ultra için 17 Ağustos 2020 tarihinden sonra teslimat gerçekleştirileceği belirtilmekte.