Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu piyasaya sürdü

Galaxy Fold marka telefonların Nisan ayında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle piyasaya sürüm tarihi ertelenmişti. Örnek modellerin bazılarında katlanabilir ekranın birkaç gün içinde kırıldığı görülmüştü.

FİYATI 1.980 DOLAR

Sorunları giderilen Galaxy Fold akıllı telefonları bugün Güney Kore'de piyasaya sürüldü. Telefonların fiyatı yaklaşık 1.980 dolar.

Samsung, ekranı katlanabilir telefonları rakiplerinden önce piyasaya sürmeye çalışıyordu. Güney Kore merkezli firma Temmuz ayında yaptığı açıklamada cihazın 'geliştirildiğini' ve Eylül ayında satışa çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

GÜNEY KORE'NİN HARİCİNDE ABD, İNGİLTERE VE SİNGAPUR'DA DA SATIŞA SUNULACAK

Telefonlar Güney Kore'nin yanı sıra ABD, İngiltere ve Singapur'da da raflarda olacak.

Samsung'un kârı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik yavaşlamadan etkilenmiş ve karı düşmüştü.

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve hafıza kartı üreticisi olan Samsung'n en büyük rakibi Çin'in teknoloji şirketi Huawei. Huawei, geçen yıl dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

HUAWEİ DE KATLANABİLİR TELEFONLARINI PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYOR

Çinli şirket de ekranı katlanabilir akıllı telefonları Eylül ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Çinli bir diğer teknoloji firması Xiaomi de ekranı katlanarak tablete dönüşen akıllı telefon örneğini kamuoyuna tanıtmıştı.

Şirketin, Güney Kore ile Japonya arasındaki ticari gerilim nedeniyle hafıza kartı satışlarının azaldığı belirtiliyor.