Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9384
  • 6,5595
  • 296.948
  • 123501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Şaka değil gerçek! 3 bin yıllık mumya konuştu

Şaka değil gerçek! 3 bin yıllık mumya konuştu

Şaka değil gerçek! 3 bin yıllık mumya konuştu

Bilim insanları, 3 bin yıl önce ölen bir insanın sesini hayata döndürdü. Mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini hayata döndüren bilim insanları, rahibin sesinden tüm cümleleri üretmeyi amaçlıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rahibin, XI. Ramses'in şiddet dolu hükümdarlığı sırasında yaşadığı biliniyor.

Antik Mısır'ın Waset şehrinde rahiplik yapan Nesyamun, şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese ihtiyaç duyuyordu.

Nesyamun öldüğünde sesi de susmuş oldu, ancak ölümünden 3 bin yıl sonra bilim insanlarından oluşan bir ekip, sesini hayata döndürmeyi başardı.

Bilim insanları, Nesyamun'un ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak günümüze taşıdılar.

Araştırmacılar çalışmaları neticesinde 'e' sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.

Ölü bir insanın sesinin ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürüldüğüne inanılıyor. Bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla, Nesyamun'un sesinden tüm cümleler üretmeyi umuyor.


Farah Zeynep Abdullah bu kez son noktayı koydu!
Alina Boz'un evlilik açıklaması ilişkide kriz mi yarattı?
Kuruluş Osman'dan bir rekor daha!
Şeyma Subaşı masraflara yetişemeyince kapattı
Miray Daner suskunluğunu bozdu!
<p>Ordu´nun Kabadüz ilçesinde bir ağacın gövdesinden 17 ağaç yetişti. İlçeye bağlı Çambaşı Yaylası,

Ordu´da Bir Ağaç, Gövdesinde 17 Ağaç Büyüttü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

Çin'den son dakika koronavirüs salgını açıklaması