Sağlık ve teknoloji liderleri 10 Mart'ta İstanbul'da olacak

Türkiye’de yapılan en kapsamlı mobil sağlık teknolojileri zirvesi olan etkinlikte, alanında uzman pek çok isim, gelecek vizyonlarını paylaşacaklar.

YATIRIMLARA İLGİ ARTIYOR

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, Düzenleme Kurulu adına yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe teknolojiye olan yatırımlara ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi. Göksenin Aydın, “Gerçekleştireceğimiz 2. Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, sağlık ve sağlıkta teknoloji liderlerinin deneyimlerini paylaşacakları önemli bir buluşma olacak” diye konuştu.