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  3. Sağlık ve teknoloji liderleri 10 Mart'ta İstanbul'da olacak

Sağlık ve teknoloji liderleri 10 Mart'ta İstanbul'da olacak

Sağlık ve teknoloji liderleri 10 Mart'ta İstanbul'da olacak

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından ikincisi düzenlenen Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, 10 Mart 2020 tarihinde Swissôtel The Bosphorus’ta gerçekleştirilecek.

Türkiye’de yapılan en kapsamlı mobil sağlık teknolojileri zirvesi olan etkinlikte, alanında uzman pek çok isim, gelecek vizyonlarını paylaşacaklar. 

YATIRIMLARA İLGİ ARTIYOR

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, Düzenleme Kurulu adına yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe teknolojiye olan yatırımlara ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi. Göksenin Aydın, “Gerçekleştireceğimiz 2. Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, sağlık ve sağlıkta teknoloji liderlerinin deneyimlerini paylaşacakları önemli bir buluşma olacak” diye konuştu.

 


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