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Rusya: S-400'ler ilkbahara dek savaşa hazır olacak

Rusya: S-400'ler ilkbahara dek savaşa hazır olacak

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’nin S-400’lerinin ilkbahara kadar savaşa hazır hale getirileceğini söyledi. Şugayev, Türk ordusunun S-400’lerle ilgili eğitiminin ise 2019 sonuna dek tamamlanacağını bildirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin 2020 yılının ilkbaharına kadar savaşa hazır hale getirilerek Türk ordusunun hizmetine sunulacağını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Dubai’deki bir fuarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 eğitimlerinin 2019 yılının sonuna dek tamamlanacağını, savaşa hazır duruma getirilmelerinin ise bahara kadar süreceğini ifade ederek, “Her şey planlandığı gibi gidiyor.” dedi.

“BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞINDA TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ”

Öte yandan Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesinde de teknolojik destek sağlamak istediklerini söyleyen Şugayev, şunları kaydetti:

“Rusya, böylesi farklı sistemlerin geliştirilmesi kapsamında Türk ortaklarına askeri ve teknik alanlarında sunabileceği pek çok şeye sahip durumda bulunuyor. Türkiye’nin de çok ciddi bir tecrübesi bulunuyor.”


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