Rusya: S-400'ler ilkbahara dek savaşa hazır olacak

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin 2020 yılının ilkbaharına kadar savaşa hazır hale getirilerek Türk ordusunun hizmetine sunulacağını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Dubai’deki bir fuarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 eğitimlerinin 2019 yılının sonuna dek tamamlanacağını, savaşa hazır duruma getirilmelerinin ise bahara kadar süreceğini ifade ederek, “Her şey planlandığı gibi gidiyor.” dedi.

“BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞINDA TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ”

Öte yandan Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesinde de teknolojik destek sağlamak istediklerini söyleyen Şugayev, şunları kaydetti: