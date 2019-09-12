Rusya'nın yeni nesil insanlı uzay aracını robot test edecek

TM Dijital Haber Merkezi

Rus Android Technology Company şirketinin teknoloji direktörü Yevgeny Dudorov, Rusya'nın eski nesil Federatsiya olarak bilinen, kısmen yeniden kullanılabilir uzay aracı Orel'i (Eagle) test edecek bir robot tasarladıklarını açıkladı.

Dudorov, "Her şey yolunda giderse, 2022'de hazır olacak ve robot uzay aracının ilk ve ikinci deneme uçuşlarını gerçekleştirecek." dedi.

Dudorov robotun ayrıca, Ay ve Mars da dâhil olmak üzere gezegensel görevler için kullanılabileceğini belirtti.

Federatsiya (Orel) uzay aracı, Energia Space Rocket Corporation tarafından geliştirilmektedir. Uzay aracı hem insanları hem de kargoları Dünyaya yakın bir yörüngeye ya da derin uzaya uyacak şekilde tasarlanmıştır. Uzay aracı 4 kişiye kadar ekibi taşıyabilecek. Bir yörünge istasyonun bir parçası olarak 30 güne kadar, bağımsız bir uçuş modunda ise bir yıl boyunca çalışabilecek.