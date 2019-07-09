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  3. Rusya'dan Su-57 teklifi: Siz de katılın!

Rusya'dan Su-57 teklifi: Siz de katılın!

Rusya'dan Su-57 teklifi: Siz de katılın!

Rusya Hindistan'a 5. nesil Su-57 uçağının geliştirilmesi konusunda oluşturulacak programa katılma teklifinde bulundu.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Drojhof (Drozhzhov) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Projenin devam ettirilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Drojhof, Rusya'nın Hindistan'a 5. nesil Su-57 uçağının geliştirilmesi konusunda oluşturulacak programa katılmayı teklif ettiğini belirtti.
 
BENZERSİZ ÖZELLİKLERE SAHİP
 
Su-57'nin benzersiz özelliklere sahip olduğunu ifade eden Rus yetkili, ''Biz hazırız ve Hintli ortaklarımızı bu programa katılmaya davet ediyoruz.'' dedi.
 
SU-57
 
İlk uçuşunu 29 Ocak 2010'da gerçekleştiren Rusya'nın 5. nesil çok amaçlı avcı uçağı Su-57, uzun ve kısa menzillerdeki her türlü hava, kara ve deniz hedefini vurmak için tasarlandı.
 
Su-57'de seleflerine kıyasla kullanılan kompozit malzemeler, inovasyon teknolojileri ve uçağın aerodinamik yapılandırması sayesinde hem bir saldırı uçağı hem de bir savaş uçağı işlevlerini birleştiriyor. 
 
Gizliliğiyle de ön plana çıkan uçak, radar ve kızılötesinde düşük iz bırakıyor.

(star.com.tr)

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