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Rusya'dan Facebook ve Twitter'e para cezası

Rusya'dan Facebook ve Twitter'e para cezası

Rus mahkemesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadığı gerekçesiyle sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter’e toplam 8 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) Facebook ve Twitter aleyhinde açtığı davalar, başkent Moskova’da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Twitter ve Facebook’un kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, sosyal medya sitelerinin her birine 4 milyon ruble (yaklaşık 62 bin 800 dolar) para cezası verdi.

Roskomnadzor, Rus kullanıcıların veri tabanlarının Rusya topraklarındaki sunucularda tutulmasına yönelik karara uymadıkları gerekçesiyle geçen ay Facebook ve Twitter aleyhine dava açmıştı.

Rusya’da profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişim aynı mevzuat gerekçesiyle 2016’da yasaklanmıştı.

AA


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