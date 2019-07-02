Rusya'dan ABD'nin nükleer silahsızlanma önerisine destek

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov Pazartesi günü Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü’nde yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD’nin nükleer silahsızlanma anlaşmalarının sayısını artırma konusundaki tutumunu desteklediğini belirtti.

Ryabkov, "ABD'den gelen ve nükleer silahların azaltılması ve sınırlandırılması alanında toplanmaya devam eden, sorunların çözümüne yönelik sinyalleri çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Ryabkov konuşmasının devamında, “Bu tür silahlar üzerinde çok taraflı kontrole geçiş üzerinde uzun süredir konuşuyoruz. Son yıllarda ve ABD-Rusya ikili formatı olan bu sürecin katılımcı sayısını artırma fikrinin artık hayata geçirilmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.