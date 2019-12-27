Rusya yeni askeri iletişim uydusunu yörüngesine gönderdi

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Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, 3 adet Gonets-M uydusunu ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın askeri iletişim ve istihbarat uydusunu taşıyan Rokot taşıyıcı roketi Kuzey Rusya'daki Plesetsk uzay limanından 02:11'de fırlatıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı fırlatma işleminin ardından yaptığı basın açıklamasında, uyduların yörüngeye tesliminin rutin modda gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) askeri uydu hakkında herhangi bir detay vermezken, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları için tasarlanmış bir uzay aracı" açıklamasında bulunuldu.

Gonets-M uydularının, yüksek doğruluklu yerçekimi çalışmalarında lazer reflektör olarak kullanılan Blits-M uydularının devamı niteliğinde kullanılacağı bildirildi.

Rokot füzesi ise, kıtalararası balistik füze RS-18'in operasyondan çekilmesinden sonra bir dizi değişiklikler yapılarak uzay roketi haline getirildi