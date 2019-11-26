Rusya uzaya gizemli bir askeri istihbarat uydusu fırlattı

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Askeri istihbarat uydusunu taşıyan Soyuz-2.1v roketi, 25 Kasım'da saat 20:52'de Moskova'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) uydu hakkında herhangi bir detay vermezken, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarları için tasarlanmış bir uzay aracı" açıklamasında bulunuldu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçtiğimiz aylarda yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2019'da iki Meridyen-M askeri haberleşme uydusunu başlatacağını söylemiş, "Yılsonundan önce iki adet geliştirilmiş Meridyen-M serisi iletişim uydusu fırlatılacak." ifadelerine yer vermişti. Uzmanlar, bu açıklamadan yola çıkarak fırlatılan uydunun Meridyen-M serisi askeri istihbarat uydusu olabileceğini belirttiler.

Resmi Rus medyasına göre, Meridyen uydusu, yani 14F112, Arktik Okyanusu'nda faaliyet gösteren gemiler ve uçaklar ile Sibirya ve Rusya Uzak Doğu'daki yer bazlı istasyonlar arasında iletişim sağlamak üzere tasarlandı. Ancak Rus hükümeti ayrıca uydunun askeri rolünü de doğruladı.

Uzmanlar, Meridyen uydularının, Sovyetler Birliği zamanında geliştirilen ve 1965'ten 2004'e kadar kullanılan Molniya serisi askeri ve iletişim uydularının yerin aldığını bildiriyorlar.

Molniya serisi askeri ve iletişim uyduları, yüksek enlemlerde uzun süre kalabilecek Molniya yörüngeleri olarak bilinen yüksek eksantrik eliptik yörüngeleri kullandılar.