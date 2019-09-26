Rusya, uzaya füze tespit uydusu fırlattı

Gökhan Ertaş – TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, askeri bir uydu taşıyan Soyuz-2.1 b taşıyıcı roketi Kuzey Rusya'daki Plesetsk uzay limanından 10:46'da fırlatıldığını söyledi.

Tundra uydusu, Rusya’nın ulusal güvenlik düzenlemelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Uydu dünyanın herhangi bir yerinden fırlatılan füzeleri izliyor ve böylece Rus Hükümeti gerektiği gibi tepki verebiliyor. Rusya’nın Sovyetler Birliği’nden devraldığı eski Oko sisteminin yerine koymak üzere sunulan Edinaya Kosmicheskaya Sistema (EKS) veya Birleşik Alan Sistemi’nin bir parçası olarak kullanılıyor.

Tundra uyduları füzelerin fırlatılması ve uçuşu sırasında oluşan ısı kaynaklarını tespit etmek ve izlemek için kullanılan kızılötesi teleskoplar taşıyor. Ayrıca, optik ve ultraviyole enstrümanlarla veri toplayabiliyor.

Rusya bu lansmanı ile birlikte yörüngede 3 Tundra uydusuna sahip oldu. İlk iki Tundra uydusu Kasım 2015 ve Mayıs 2017'de fırlatılmıştı.