Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7237
  • 6,3876
  • 276.926
  • 98711
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Rusya tüm ülkenin internet bağlantısını kesecek

Rusya tüm ülkenin internet bağlantısını kesecek

Rusya tüm ülkenin internet bağlantısını kesecek

Rusya bu hafta içerisinde, dijital olarak dünyanın geri kalanıyla bağlantısının kopması durumunda altyapısının nasıl çalışacağını test etmek için kısa bir süreliğine küresel internet ağından çıkmaya hazırlanıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Olası bir saldırı durumunda ulusal internet bağlantısını kaybetmemek ve ulusal verileri yurt dışına göndermek istemeyen Rusya, ülkenin küresel internet ağı ile bağlantısını kesip dünyanın geri kalanından izole edilmiş bir iç ağ sistemi olan RuNet'i test edecek.

Ülkenin federal iletişim ajansı Roskomnadzor, genel iletişimlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi için bir merkez kurdu ve 1 Kasım'dan başlayarak projenin başlaması için gerekli teçhizatı kurmaya başladı.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, "28 Ekim Pazartesi günü, hükümet, İnternet ve kamu iletişim ağlarının istikrarlı, güvenli ve bütünsel bir şekilde çalışmasını sağlamak için alıştırmalar yapılması konusundaki hükümleri onayladı. Tatbikatlar federal ve bölgesel seviyelerde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

İÇERİĞİN RUSYA DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENECEK

Yasa tasarısının ilk haline göre Rusya'nın yabancı bir saldırı sonucu dünyanın geri kalanıyla internet bağlantısının kesilmesi takdirinde Rus internet sağlayıcılarının Runet'in bağımsızlığını sağlaması öngörülüyor.

Ayrıca Rus telekom şirketlerinin, bütün Rus internet trafiğini Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından onay verilen ya da yönetilen noktalara yöneltecek teknik uygulamaları devreye sokması gerekecek.

RUS İNTERNET TRAFİĞİNE ZARAR VEREBİLİR

İnternet sağlayıcıları yasanın amaçlarına katılsa da teknik açıdan deneyin gerçekleştirilmesinin Rusya'nın internet trafiğine ciddi zarar verebileceği görüşünde.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu arabanın üzerine çıktı, o görüntüler sosyal medyayı salladı
Norm Ender'e olay gönderme...
Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz sorusuna şaşırtan tepki
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken 'Saf aşk' paylaşımı
Ringden kazandı villaya yatırdı
<p>Ankara’da yaşayan Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerini

Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu adanın tek sahibi keçiler