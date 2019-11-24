Rusya robot ordusu için kolları sıvadı

Rus medyasında yer alan haberlere göre son raporların, Rus ordusunun son raporlarında yüksek teknolojili araştırmalarını artırdığını gösterdiği belirtildi.

Raporlardan hareketle bu çalışmalar kapsamında, ayrıntılı savaş yeteneklerine sahip çok işlevli robotların 2025 yılına kadar geliştirileceği tahmin ediliyor.



Savunma endüstrisinden bir kaynağa dayandırılan habere göre Rusya, olası meskun mahal çatışmalarında robotların savaşacağı stratejiler üzerinde çalışıyor. Kaynak, 2020 yılının başlarında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Kombine Silah Akademisi çözüm önerileri sunacak.



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