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Rusya, nükleer motorlu uçak gemisi projesini tanıttı

Rusya, nükleer motorlu uçak gemisi projesini tanıttı

Rus tasarım bürosu, nükleer motorlu uçak gemisi projesini deniz gösterisinde tanıttı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Birleşik Gemi İnşa Şirketi'nin bir parçası olan Nevskoye Tasarım Bürosu, yeni “Lamantin” nükleer motorlu uçak gemisini St. Petersburg uluslararası deniz savunma fuarındaki standında ilk defa sergiledi.

“Lamantin” uçak gemisinin 350 metre uzunluğa, 90 bin tonluk bir taşıma kapasitesine, yaklaşık 120 gün deniz dayanıklılığına ve yaklaşık 30 knot hıza sahip olacağı açıklandı.

Nevskoye Tasarım Bürosu, “Lamantin” uçak gemisinin hava kuvvetleri, deniz (denizaltı ve yüzey) kuvvetleri ve kara birliklerine karşı silah ve silah kullanabilen çeşitli gemi tipi uçak türlerini içeren bir hava görev gücünün konuşlandırılmasını ve savaş kullanımını sağlamak için tasarlandığını açıkladı.

Nevskoye Tasarım Bürosu ayrıca, uçak gemisinin 2 bin 800 mürettebata sahip olacağı ve hava görev gücünün 800 kişiden oluşacağını bildirdi.

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