Rusya bir askeri istihbarat uydusunu daha uzaya gönderdi

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Meridyen-M askeri istihbarat uydusunu taşıyan Soyuz-2.1a taşıyıcı roketinin salı günü Rusya'nın Avrupa'da yer alan kısmının kuzeyinde bulunan Plesetsk uzay üssünden yörüngeye fırlatıldığı bildirildi.

Roket, Türkiye saati ile 08:56'da fırlatıldı ve 09:05'te uydu taşıyıcı roketten ayrılarak yörüngesine yerleşti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçtiğimiz ay yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2019'da iki Meridyen-M askeri haberleşme uydusunu başlatacağını söylemiş, "Yıl sonundan önce iki adet geliştirilmiş Meridyen-M serisi iletişim uydusu fırlatılacak." ifadelerine yer vermişti.

Rusya'nın ayrıca dört Blagovest uydusundan oluşacak olan yörünge askeri haberleşme grubunu oluşturmayı da tamamlayacağını belirten Şoygu, "Bu, Rusya topraklarında ve Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere, uydu iletişimi erişilebilirliği alanlarını genişletme olanağı sağlayacak." demişti.

Resmi Rus medyasına göre, Meridyen uydusu, yani 14F112, Arktik Okyanusu'nda faaliyet gösteren gemiler ve uçaklar ile Sibirya ve Rusya Uzak Doğu'daki yer bazlı istasyonlar arasında iletişim sağlamak üzere tasarlandı. Ancak Rus hükümeti ayrıca uydunun askeri rolünü de doğruladı.

Uzmanlar, Meridyen uydularının, Sovyetler Birliği zamanında geliştirilen ve 1965'ten 2004'e kadar kullanılan Molniya serisi askeri ve iletişim uydularının yerin aldığını bildiriyorlar.

Molniya serisi askeri ve iletişim uyduları, yüksek enlemlerde uzun süre kalabilecek Molniya yörüngeleri olarak bilinen yüksek eksantrik eliptik yörüngeleri kullandılar.