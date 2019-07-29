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  3. Rusya, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının seri üretimine başladı

Rusya, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının seri üretimine başladı

Rusya, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının seri üretimine başladı

Rusya’da, ülkenin beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin seri üretimine başlandı. Uçaklardan ilkinin Rus ordusunun kullanımına bu yıl içerisinde girmesi bekleniyor.

Sukhoi tipi Rus uçaklarının üretici şirketinin yeni yayınlanan bir broşüründe, ‘radarlar tarafından tespit edilme ihtimali çok düşük olan ve hem karadaki hem de havadaki hedefleri saptayıp yok etme menzili çok geniş olan’ beşinci nesil Su-57 uçaklarının seri üretimine bu yıl başlandığı belirtiliyor.
Broşürde ayrıca şirketin, 70’i aşkın Su-57 uçağının teslimatı için Rusya Savunma Bakanlığı ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı kaydediliyor.

Su-57 jetlerinden ilkinin Rus ordusunun kullanımına, bu yıl bitmeden girmesi planlanmış durumda. Rus ordusuna 76 adet Su-57 uçağı teslim edilecek.

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Daha önce Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye'nin istemesi hâlinde bu ülkeye dördüncü nesil Su-35 savaş uçakları sevk edebileceklerini söylemişti.
Çemezov'un bu açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı F-35 savaş jeti programına katılımınının Pentagon tarafından askıya alınmasının ardından gelmişti.

Rostec CEO’sunun o dönemde Su-35 jetlerini gündeme getirmesinin sebebi, Su-57 uçaklarının testlerinin tamamlanmamış olması, dolayısıyla seri üretimine başlanmamış olması şeklinde yorumlanmıştı.

(Sputnik)

 

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