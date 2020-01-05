Rus uzman detayları anlattı... 'Nükleer düğme' nasıl çalışır?

Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan ‘Ofitseri Rossii’ (Rusya Subayları) Sivil Toplum Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Yuriy Çmutin, ‘nükleer düğmenin’ nasıl bir şey olduğunu, ne şekilde çalıştığını ve herhangi bir füzenin tesadüf sonucu fırlatılıp fırlatılmayacağını anlattı.

ÇOK KADEMELİ GÜVENLİK SİSTEMİ

‘Nükleer Kulübe’ üye olan tüm ülkelerin güvenlik seviyesinin çok yüksek olduğunu ve bu sayede nükleer silahlara ulaşıp işlem yapma riskinin olmadığını söyleyen Çmutin, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nde devrede olan çok kademeli güvenlik sistemi sayesinde doğal afetlerin dahi füzelerin ‘tesadüfen’ fırlatılmasına neden olamayacağını vurguladı.

BİLGİSAYAR KORSANLARINA KARŞI SAVUNMA

Bilgisayar korsanların sisteme erişmesinin mümkün olmadığını da belirten Çmutin, “Dışarıdan hiç kimse erişemez ve ‘anahtar şifreyi’ seçemez. Füzelerle işi olan askerlerin arasında anahtar şifre diye geçen şey, çok karmaşık kodlar sisteminden oluşur” diye konuştu.

Nükleer saldırı kararının ancak Rusya Devlet Başkanı tarafından alınabildiğini aktaran Çmutin, Başkan’ın Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı’na talimat verdiğini, ardından komutanın otomatik kontrol sistemi ya da benzer sistemler üzerinden emri askerlere aktardığını ifade etti.

Nükleer silahların kullanımında hızın çok önemli olduğunun altını çizen Çmutin, “Zaman parametreleri ne kadar düşerse, silah ta o kadar etkili olur” ifadelerini kullandı.

NÖBETTEKİ ASKER, UÇAKTAKİ PİLOT FIRLATAMAZ

Çmutin, nöbette olan herhangi bir askerin dahi füze fırlatma olasılığının bulunmadığını vurguladı. “Kontrol sistemi, emir ve talimatların zincirleme olarak titizlikle ve net bir şekilde tek elden yerine getirilmesini sağlıyor. Yani bir aşamayı geçmedikçe, farklı bir aşamaya atlayamazsınız” diyen uzman, füzelerin ‘kolektif’ silah olduklarını vurguladı.

Nükleer silahların kumanda sisteminin aynı olduğu için stratejik bombardıman uçaklarının da hatalı fırlatma yapamayacağına dikkat çeken Çmutin, eğitim amaçlı fırlatmaların ise nükleer savaş riski barındırmadığını, zira ‘nükleer’ ülkelerin bu tür fırlatmalardan birbirlerine haber verdiklerini ifade etti.

‘NÜKLEER SAVAŞ TESADÜFEN BAŞLAYAMAZ’

Rus uzman, “Nükleer savaş tesadüfen, hata sonucu olarak başlayamaz. Tesadüf faktörü kesinlikle söz konusu değil. En önemli olanı, ‘düğmeye’ erişimi olan politikacıların taşıdıkları muazzam kişisel sorumluluklarını asla unutmaması” ifadelerini kullandı.

(Sputnik)