Rus uzay ajansı, ABD'ye roket motoru teslimatını sürdürmeyi bekliyor

TM Dijiyal Haber Merkezi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, cuma günü yaptığı açıklamada, Rus Devlet Uzay Şirketi Roscosmos'un Pentagon'un Rusya'nın hizmetlerini ticari lansmanlarda kullanmasını yasaklamasına rağmen roket motorlarını ABD'ye satışında bir sorun beklemediğini belirtti.

ABD Atlas roketleri için RD-180 motorları ve Antares taşıyıcıları için RD-181 motorları tedarik ediyor. Motorlar, Moskova Bölgesinde bulunan Energomash Araştırma ve Üretim Derneği tarafından üretiliyor.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Raymond, ABD Temsilciler Meclisinin ilgili komitesine, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın RD-180 roket motorlarına olan bağımlılığının 2022 yılında sona ereceğini” açıklamıştı.

Rusya yapımı RD-180 roket motorlarına ilişkin Moskova ile Vaşington yönetimleri arasındaki ilk alım anlaşması 1997 yılında yapılmış, bu kapsamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında 101 adet roket motoru siparişi verilmişti.

ABD Kongresi, 2014 yılında Rusya ile ABD arasındaki iplerin gerilmesinin ardından RD-180 roket motorlarının kullanımını yasaklamış, fakat ABD’nin ilerleyen birkaç yıl içerisinde kendi roket motorunu üretemeyeceğinin anlaşılması üzerine 2015 yılında bu yasak kaldırılmıştı.

2016 yılına gelindiğinde ise ABD, Rusya’nın roket motoru üreten kurumu Energomash Araştırma ve Üretim Birliği’nden 18 adet daha RD-180 roket motoru istemişti. Energomash kurumu bu kapsamda 2020 yılı itibarıyla ABD’ye 6 adet daha RD-180 roket motoru teslim edeceğini taahhüt etmişti.