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  • Rus Skyfall füzeleri için dikkat çeken uyarı: 'Küresel erişime sahip'
13 Eylül 2020 Pazar 21:51 | Son Güncelleme:

Rus Skyfall füzeleri için dikkat çeken uyarı: 'Küresel erişime sahip'

Rus Skyfall füzeleri için dikkat çeken uyarı: 'Küresel erişime sahip'
DHA

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull Rus Skyfall füzeleri hakkında uyarılarda bulundu. Hockenhull, Putin'in "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelediği seyir füzelerinin 'küresel erişime sahip' olduğuna dikkat çekti.

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.

DHA'nın haberine göre, Hockenhull, NATO tarafından Skyfall olarak da bilinen ‘9M730 Burevestnik füzesi hakkında, “Moskova, küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldıracak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor” dedi.

PUTİN: TAMAMEN YENİ BİR SİLAH TÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Skyfall füzelerini “sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine" sahip "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Skyfall füzelerinin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.

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