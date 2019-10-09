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  3. Rus roketi Avrupa ve ABD'nin uydusunu yörüngeye gönderdi

Rus roketi Avrupa ve ABD'nin uydusunu yörüngeye gönderdi

Rus roketi Avrupa ve ABD'nin uydusunu yörüngeye gönderdi

Rus Proton-M roketi Avrupa2ya ait Eutelsat-5WB iletişim uydusunu ve ABD'nin MEV-1 uydusunu yörüngeye gönderdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, uyduları taşıyan Proton-M taşıyıcı roketinin çarşamba günü Kazakistan'da bulunan, dünyanın en eski ve en büyük uzay fırlatma üssü olan Baykonur Uzay Üssü’nden yörüngesine fırlatıldığı bildirildi.

Roket, Türkiye saati ile 13:19'da fırlatıldı. Eutelsat 5WB uydusu, 10 Ekim 04: 53'te, 01:06'da ABD'nin MEV-1 uydusu ise 05:12'de taşıyıcı roketin üçüncü aşamasından ayrılmaya başlayacak. Uyduların, fırlatmadan roketten tamamen ayrılıp belirlenmiş yörüngelerine teslimatları 15 saat 54 dakika sürecek.

MEV-1 UYDUSU UZAYDAKİ BAŞKA BİR UYDUYLA BİRLEŞECEK

MEV-1 (Mission Extension Vehicle - görev uzatma aracı) uydusu gelecek yılın başlarında 18 yaşındaki bir Intelsat iletişim uydusuyla bağlantı kuracak. Bağlantıdan sonra, MEV 1 uzay aracı, yakıtı az olan Intelsat 901 uydusu için itici gücü devralacak.

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