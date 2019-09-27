Rus kozmonot Gennady Manakov 69 yaşında öldü

TM Dijital Haber Merkezi

İlk uzay uçuşunu 1990 yılında Soyuz TM-10 ekibinin komutanı olarak yapan tanınan Rus kozmonot Gennady Manakov'un, 69 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Devlet Duma parlamentosu alt meclisinden milletvekili Surayev, "Gennady Mihayloviç Manakov bugün öldü. Bunu söylediğim için üzgünüm. Onun hatıralarını unutmayacağız." İfadelerini kullandı.

Gennady Manakov 1950 yılında Chkalovsk (şimdiki Orenburg) Bölgesi'nde doğdu. Askeri bir pilot olan Manakov, 1985 yılında Buran programı çerçevesinde çalışmak üzere seçildi.

İlk uzay uçuşunu 1990 yılında Soyuz TM-10 ekibinin komutanı olarak yaptı. Manakov ilk uçuşunda uzayda 130 gün geçirdi. İkinci uçuşunu 1993 yılında Soyuz TM-16 uzay gemisinde yapan Manakov bu uçuşunda ise 179 gün uzayda kaldı.