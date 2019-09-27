Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6604
  • 6,1925
  • 271.964
  • 105172
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Rus kozmonot Gennady Manakov 69 yaşında öldü

Rus kozmonot Gennady Manakov 69 yaşında öldü

Rus kozmonot Gennady Manakov 69 yaşında öldü

İki uzay uçuşuyla tanınan Rus kozmonot Gennady Manakov, 69 yaşında hayatını kaybetti.

TM Dijital Haber Merkezi

İlk uzay uçuşunu 1990 yılında Soyuz TM-10 ekibinin komutanı olarak yapan tanınan Rus kozmonot Gennady Manakov'un, 69 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Devlet Duma parlamentosu alt meclisinden milletvekili Surayev, "Gennady Mihayloviç Manakov bugün öldü. Bunu söylediğim için üzgünüm. Onun hatıralarını unutmayacağız." İfadelerini kullandı.

Gennady Manakov 1950 yılında Chkalovsk (şimdiki Orenburg) Bölgesi'nde doğdu. Askeri bir pilot olan Manakov, 1985 yılında Buran programı çerçevesinde çalışmak üzere seçildi.

İlk uzay uçuşunu 1990 yılında Soyuz TM-10 ekibinin komutanı olarak yaptı. Manakov ilk uçuşunda uzayda 130 gün geçirdi. İkinci uçuşunu 1993 yılında Soyuz TM-16 uzay gemisinde yapan Manakov bu uçuşunda ise 179 gün uzayda kaldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
Aleyna Tilki'nin deprem paylaşımı tepki çekti!
<p>İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı deprem

Depremin Ertesi Günü İstanbullular Güne Böyle Uyandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

hayatımızı kolaylaştıran icatlar

Dünyanın dört bir yanından ilginç bilgiler