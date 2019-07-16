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  3. Rus helikopterleri, 3D baskı ile üretilmiş parçalar kullanacak

Rus helikopterleri, 3D baskı ile üretilmiş parçalar kullanacak

Rus helikopterleri, 3D baskı ile üretilmiş parçalar kullanacak

Rusya, 2020'den itibaren 3D baskı teknolojisini kullanarak yaklaşık 30 farklı helikopter parçasını yeniden tasarlamayı ve üretmeyi planlıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Sermayesinin yüzde elliden fazlası Rus hükümetinin denetiminde Rosteh'in ana hissedarı olduğu JSC Russian Helicopters, 3D baskı teknolojisini kullanarak yaklaşık 30 farklı helikopter parçasını yeniden tasarlamayı ve üretmeyi planladığını açıkladı.

Russian Helicopters Yenilikler Direktörü Andrey Shibitov, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu yıl, ilave teknolojiler kullanılarak üretilecek yaklaşık 30 farklı parçanın ve detayının yeniden yapılandırmasını bitiriyoruz. Bu parçalar şu anda döküm, delme veya işleme gibi çeşitli yöntemlerle üretiliyor. Üretimlerini 3D baskıya entegre etmemiz gerekiyor.” dedi.

Bu sürecin 2020'de başlamasının planlandığını ifade eden Shibitov, “Helikopterlerimizin yapılarının, birimlerinin ve sistemlerinin ciddi güç unsurlarından bahsediyoruz. Bunlar seri üretime yönelik parçalar. Yıl sonunda bunları yapabilmek için hazır olup olmayacağımıza karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

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