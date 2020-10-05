Rus basınından çarpıcı açıklama: Ermenistan Türk SİHA'larına karşı çaresiz kaldı

Türk SİHA'ları Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Rusya medyası, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı sonrası Azerbaycan ordusunun envanterinden bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarına övgüler yağdırdı

DHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısına Rusya'nın İzvestiya gazetesinden övgü dolu sözler geldi.

"DAĞLIK KARABAH SEMALARINA TAMAMEN HAKİM"

Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi.

Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA’lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor”